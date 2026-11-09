«Луки-Энергия-2» разгромно проиграла «Бомику» в групповом этапе финала Третьей лиги

13:36, 09 ноября 2026, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия-2» разгромно проиграл «Бомику» из Цивильска со счётом 0:4 в заключительном туре группового этапа финала Третьей лиги. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В составе команды из Цивильска голами отличились Максим Шоркин, Григорий Ладин, Роман Чибанов и Сайпуттин Давыдов.

Для дублёров это третье поражение на групповом этапе в трёх матчах. Великолучане заняли последнее место в группе А.