«Луки-Энергия-2» разгромно проиграла «Бомику» в групповом этапе финала Третьей лиги
Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия-2» разгромно проиграл «Бомику» из Цивильска со счётом 0:4 в заключительном туре группового этапа финала Третьей лиги. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
В составе команды из Цивильска голами отличились Максим Шоркин, Григорий Ладин, Роман Чибанов и Сайпуттин Давыдов.
Для дублёров это третье поражение на групповом этапе в трёх матчах. Великолучане заняли последнее место в группе А.
Генеральный директор «Луки-Энергии» надеется, что Сальников продолжит работу с клубом