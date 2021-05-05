Почти 2000 правонарушений пресекли сотрудники ГАИ в Псковской области за неделю

16:05, 05 мая 2021, ПАИ

С 26 апреля по 2 мая 2021 года сотрудники ГИБДД УМВД России по Псковской области пресекли 1948 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Выявлены 39 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе 10 — повторно.

В связи с этим Госавтоинспекция призывает неукоснительно соблюдать ПДД, беречь свою жизнь и жизни других участников дорожного движения.