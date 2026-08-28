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Общество

Псковский агротехнический и Оршанский колледжи заключили соглашение о сотрудничестве

В Пскове состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Псковским агротехническим колледжем и Оршанским государственным аграрным колледжем. Документ скрепили подписями директора учреждений Сергей Янкин и Николай Барышев, сообщили ПАИ в министерстве образования Псковской области.

Фото: министерство образования Псковской области

В рамках партнёрства колледжи планируют активно взаимодействовать: обмениваться практиками, студентами и преподавателями, совместно участвовать в конференциях, чемпионатах, конкурсах и курсах повышения квалификации.

После церемонии подписания стороны продолжили встречу в формате круглого стола. Участники обсудили ряд актуальных вопросов: проекты, гранты и конкурсы Витебского государственного колледжа лёгкой промышленности и технологий, направления работы Центра опережающей профессиональной подготовки Псковской области, опыт проведения демонстрационного экзамена в регионе, а также важность профориентационной работы и перспективы проекта «Билет в будущее».

Ранее сообщалось, что три муниципалитета Псковской области заключили соглашения с районами Беларуси.

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Псковский агротехнический и Оршанский колледжи заключили соглашение о сотрудничестве

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