Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Около десятка дворов отремонтируют в Великих Луках до конца октября

Около десяти великолукских дворов отремонтируют в Великих Луках до конца октября, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Фото: газета «Великолукская правда. Новости»

«Согласно заключённым муниципальным контрактам всего в 2026 году запланирован ремонт 23 дворовых территорий и трёх проездов. В настоящее время в полном объёме выполнены работы по ремонту 14 дворовых территорий и два проезда», – рассказал глава администрации города Андрей Беляев.

Он также сообщил, что оставшиеся дворовые территории будут отремонтированы до 31 октября.

Ремонт коснётся дворов у дома № 11 по набережной Л. Шмидта, дома № 15/2 по проспекту Гагарина, дома № 14 корпус 1 по улице Запрудной, дома № 15А по улице М. Жукова, дома №11 по улице М. Кузьмина, домов № 32/34 и № 18 по проспекту Ленина, а также у домов № 23 и № 40 по улице Вокзальной.

Кроме того, в надлежащий вид будет приведён проезд к дому № 4 по улице Мурманской.

Ранее сообщалось, что в Великих Луках уже завершён ремонт 15 участков городских дорог.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






28 августа 2026

Круглый стол по развитию туризма с участием представителей Витебской области прошёл в Пскове
28 августа 2026

Михаил Ведерников заявил о популярности Дней Витебской области среди псковичей
28 августа 2026

Председатель Витебского облисполкома поделился впечатлениями от посещения Пскова
28 августа 2026

ВТБ: больше 11 тысяч бегунов зарегистрировались на 99-й Петербургский марафон «Пушкин – Петербург»
28 августа 2026

Торжественная презентация Витебской области состоялась в Пскове
28 августа 2026

Главврач Псковской детской областной больницы стал гостем программы ​«Анамнез». Главное
28 августа 2026

Около десятка дворов отремонтируют в Великих Луках до конца октября
28 августа 2026

Главы Псковской и Витебской областей почтили память защитников Отечества

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...