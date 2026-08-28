Около десятка дворов отремонтируют в Великих Луках до конца октября

16:44, 28 августа 2026, ПАИ

Около десяти великолукских дворов отремонтируют в Великих Луках до конца октября, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

«Согласно заключённым муниципальным контрактам всего в 2026 году запланирован ремонт 23 дворовых территорий и трёх проездов. В настоящее время в полном объёме выполнены работы по ремонту 14 дворовых территорий и два проезда», – рассказал глава администрации города Андрей Беляев.

Он также сообщил, что оставшиеся дворовые территории будут отремонтированы до 31 октября.

Ремонт коснётся дворов у дома № 11 по набережной Л. Шмидта, дома № 15/2 по проспекту Гагарина, дома № 14 корпус 1 по улице Запрудной, дома № 15А по улице М. Жукова, дома №11 по улице М. Кузьмина, домов № 32/34 и № 18 по проспекту Ленина, а также у домов № 23 и № 40 по улице Вокзальной.

Кроме того, в надлежащий вид будет приведён проезд к дому № 4 по улице Мурманской.

Ранее сообщалось, что в Великих Луках уже завершён ремонт 15 участков городских дорог.