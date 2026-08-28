Главврач Псковской детской областной больницы стал гостем программы ​«Анамнез». Главное

16:45, 28 августа 2026, ПАИ

Программа «Анамнез» вышла в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 14 августа, в 14:00. Гостем студии стал главный врач Псковской детской областной клинической больницы, травматолог-ортопед Евгений Васильев.





Главное:

- Гаджеты и спорт не совместимы.

- Долгое сидение в ноутбуке, телефоне даже с небольшом наклоном шеи приводит к серьёзным проблемам в позвоночнике.

- Постоянная заложенность носа, головные боли, спонтанные носовые кровотечения, резкая потеря зрения, хроническая усталость даже утром — это сигналы организма о помощи.

- Современные дети расходуют свой физический потенциал уже к 10-11 годам.

- Самые опасные виды спорта — экстремальные.

- Наиболее тяжелый вред здоровью ребенка могут наносить занятия художественной гимнастикой и всеми видами борьбы. Особенно борьба не рекомендуется детям с астеническим типом телосложения. Для них хороши воркаут, спортивные танцы, плавание.

- Двух уроков физкультуры в неделю достаточно для обычного ребёнка. «Но я бы добавил ещё один урок».