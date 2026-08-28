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Общество

Михаил Ведерников заявил о популярности Дней Витебской области среди псковичей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что синхронизация Дней Витебской области и выставки «Россия начинается здесь» в Финском парке имеет свою логику, поскольку обе площадки органично дополняют друг друга, укрепляя межрегиональные связи. Такое мнение глава региона высказал сегодня после совместного осмотра экспозиций с делегацией во главе с председателем Витебского облисполкома Александром Рогожником, передаёт корреспондент ПАИ.

Михаил Ведерников и Александр Рогожник. Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

Как отметил Ведерников, решение о совмещении мероприятий не принималось отдельно, а сложилось естественным образом в ходе насыщения событийной повестки региона. При этом губернатор подчеркнул, что традиционные Дни соседней области уже завоевали устойчивую популярность среди жителей и гостей Пскова.

«Мы ходили, смотрели [торговые ряды производителей Витебской области]: люди даже в очереди выстраиваются, чтобы что-то купить. Коллеги представляют и продукцию, и очень качественную выпечку, и сыры, и многое, многое другое», – сказал глава региона, комментируя интерес к белорусским товарам.

Особое внимание Ведерников уделил параллельно работающей выставке всех 26 муниципалитетов Псковской области. По его словам, это позволяет белорусским партнёрам глубже узнать российский регион, его историю, культуру и локальные традиции.

«Наша выставка объединяет без исключения все 26 муниципалитетов, везде есть свои традиции, особенности. Это важно для нас. И я думаю, что это важно и интересно и для наших белорусских друзей, для того чтобы они могли лучше узнать наш регион, понять его историю и культуру, а также наметить новые точки для взаимодействия», – заключил губернатор.

  • Площадку Витебской области представили в Финском парке Пскова
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Площадку Витебской области представили в Финском парке Пскова
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Площадку Витебской области представили в Финском парке Пскова
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Площадку Витебской области представили в Финском парке Пскова
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Площадку Витебской области представили в Финском парке Пскова
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Площадку Витебской области представили в Финском парке Пскова
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

Напомним, сегодня в Пскове стартовали Дни Витебской области. В деловую программу Дней Витебской области вошла рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с председателем Витебского облисполкома Александром Рогожником, заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству и круглый стол по развитию туризма. Также на заседании был утверждён план мероприятий в рамках сотрудничества приграничных регионов.

Напомним, что отношения России и Беларуси имеют глубокие исторические корни, уходящие в совместную борьбу против немецко-фашистских захватчиков. Современная институциональная основа взаимодействия двух стран начала формироваться 2 апреля 1996 года, когда президенты Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве Договор об образовании Сообщества России и Беларуси.

Псковская область занимает особое место в системе российско-белорусских отношений. Президент Беларуси Александр Лукашенко выделяет Псковскую область в числе трёх ключевых регионов России по уровню взаимодействия с республикой – наряду со Смоленской и Брянской областями.

Дни Псковской области в Витебске и Дни Витебской области в Пскове проводятся с 2022 года и стали уже традиционной деловой площадкой для обсуждения актуальных вопросов российско-белорусского приграничья. Предыдущие Дни Витебской области в Пскове проходили с 28 по 31 августа 2024 года.

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