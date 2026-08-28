Торжественная презентация Витебской области состоялась в Пскове

16:48, 28 августа 2026, ПАИ

Торжественное открытие презентации Витебской области проходит на главной сцене Финского парка в Пскове сегодня, 28 августа. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В программе презентации – яркие выступления творческих коллективов Витебской области. Народные песни, зажигательные танцы, современная хореография и искренняя атмосфера братства наполняют сегодня главную сцену.

«Приходите, поддерживайте наших соседей и наслаждайтесь праздником! Витебская область уже здесь, на главной сцене – встречайте!» – пригласили организаторы.

В деловую программу Дней Витебской области вошла рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с председателем Витебского облисполкома Александром Рогожником, заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству и круглый стол по развитию туризма. Также на заседании был утверждён план мероприятий в рамках сотрудничества приграничных регионов.

Напомним, что отношения России и Беларуси имеют глубокие исторические корни, уходящие в совместную борьбу против немецко-фашистских захватчиков. Современная институциональная основа взаимодействия двух стран начала формироваться 2 апреля 1996 года, когда президенты Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве Договор об образовании Сообщества России и Беларуси.

Псковская область занимает особое место в системе российско-белорусских отношений. Президент Беларуси Александр Лукашенко выделяет Псковскую область в числе трёх ключевых регионов России по уровню взаимодействия с республикой – наряду со Смоленской и Брянской областями.

Дни Псковской области в Витебске и Дни Витебской области в Пскове проводятся с 2022 года и стали уже традиционной деловой площадкой для обсуждения актуальных вопросов российско-белорусского приграничья. Предыдущие Дни Витебской области в Пскове проходили с 28 по 31 августа 2024 года.