Круглый стол по развитию туризма с участием представителей Витебской области прошёл в Пскове

17:55, 28 августа 2026, ПАИ

Круглый стол на тему «Взаимодействие регионов в сфере туризма: от идеи к реализации» прошёл в Пскове сегодня, 28 августа, в рамках деловой программы Дней Витебской области, сообщили ПАИ в министерстве туризма Псковской области.

Представители Псковской и Витебской областей обсудили развитие межрегионального сотрудничества, включая создание трансграничных маршрутов туроператорами, кооперацию представителей туриндустрии и обмен опытом.

Отдельное внимание уделили вопросам транспортной доступности: стороны сошлись во мнении, что улучшение логистики способно значительно активизировать туристический поток и сделает регионы более привлекательными для взаимных поездок. Стороны договорились продолжить взаимодействие по данному вопросу.

Белорусские коллеги презентовали санаторно-курортный потенциал Витебской области, а также подробно остановились на механизмах работы туристских информационных центров, которые готовы оказывать всестороннюю поддержку гостям региона.

Напомним, сегодня в Пскове стартовали Дни Витебской области. В деловую программу Дней Витебской области вошла рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с председателем Витебского облисполкома Александром Рогожником, заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству. Также на заседании был утверждён план мероприятий в рамках сотрудничества приграничных регионов.

Напомним, что отношения России и Беларуси имеют глубокие исторические корни, уходящие в совместную борьбу против немецко-фашистских захватчиков. Современная институциональная основа взаимодействия двух стран начала формироваться 2 апреля 1996 года, когда президенты Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве Договор об образовании Сообщества России и Беларуси.

Псковская область занимает особое место в системе российско-белорусских отношений. Президент Беларуси Александр Лукашенко выделяет Псковскую область в числе трёх ключевых регионов России по уровню взаимодействия с республикой – наряду со Смоленской и Брянской областями.

Дни Псковской области в Витебске и Дни Витебской области в Пскове проводятся с 2022 года и стали уже традиционной деловой площадкой для обсуждения актуальных вопросов российско-белорусского приграничья. Предыдущие Дни Витебской области в Пскове проходили с 28 по 31 августа 2024 года.