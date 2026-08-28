Председатель Витебского облисполкома поделился впечатлениями от посещения Пскова

17:25, 28 августа 2026, ПАИ

Председатель Витебского облисполкома Александр Рогожник заявил, что ему было приятно увидеть продукцию псковских производителей, а также выразил готовность наметить новые туристические маршруты для групп из Беларуси. Такое заявление он сделал после осмотра тематической экспозиции в Финском парке, где сегодня, 28 августа, проходят традиционные Дни Витебской области, передаёт корреспондент ПАИ.

Традиционные Дни Витебской области проходят в Пскове сегодня, 28 августа. Осмотр тематической экспозиции состоялся в Финском парке с участием делегации из соседней страны во главе с председателем Витебского облисполкома Александром Рогожником и представителями власти Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым.

После осмотра тематической экспозиции Беларуси и выставки «Россия начинается здесь» Александр Рогожник поделился впечатлениями от поездки в регион. По его словам, псковская земля в очередной раз приятно удивила не только тёплым приёмом и хорошей погодой, но и динамичным развитием производственной сферы. «Таких встреч не может быть много, – сказал Рогожник, комментируя итоги знакомства с Псковской областью. – Из года в год появляются новые предприятия, новые продукты и взаимные интересы».

По словам главы Витебской области, представленная в Пскове продукция местных производителей оставила яркое впечатление. «Мне было приятно увидеть всю продукцию, которая производится на этой гостеприимной земле, наметить какие-то туристические маршруты для наших групп. Безусловно, всё это интересно. Мы каждый год приносим что-то новое, поэтому будем продолжать работать», – подчеркнул он.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ











Напомним, сегодня в Пскове стартовали Дни Витебской области. В деловую программу вошла рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с председателем Витебского облисполкома Александром Рогожником, заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству и круглый стол по развитию туризма. Также на заседании был утверждён план мероприятий в рамках сотрудничества приграничных регионов.

Напомним, что отношения России и Беларуси имеют глубокие исторические корни, уходящие в совместную борьбу против немецко-фашистских захватчиков. Современная институциональная основа взаимодействия двух стран начала формироваться 2 апреля 1996 года, когда президенты Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве Договор об образовании Сообщества России и Беларуси.

Псковская область занимает особое место в системе российско-белорусских отношений. Президент Беларуси Александр Лукашенко выделяет Псковскую область в числе трёх ключевых регионов России по уровню взаимодействия с республикой – наряду со Смоленской и Брянской областями.

Дни Псковской области в Витебске и Дни Витебской области в Пскове проводятся с 2022 года и стали уже традиционной деловой площадкой для обсуждения актуальных вопросов российско-белорусского приграничья. Предыдущие Дни Витебской области в Пскове проходили с 28 по 31 августа 2024 года.