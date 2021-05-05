Две женщины пострадали в результате ДТП в Невельском районе

17:25, 05 мая 2021, ПАИ



Фото: Газета "Невельский вестник"



Фото: Газета "Невельский вестник"



Фото: Газета "Невельский вестник"



Фото: Газета "Невельский вестник"







5 мая в Невельском районе произошло ДТП, передает корреспондент газеты «Невельский вестник».

По предварительным данным, на автодороге Невель - Великие Луки в деревне Кубланово водитель автомобиля Mitsubishi выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем LADA XRAY.

В результате ДТП травмы получили две пассажирки автомобиля LADA X-RAY. Обе госпитализированы в невельскую больницу.