Две женщины пострадали в результате ДТП в Невельском районе
-
Фото: Газета "Невельский вестник"
-
Фото: Газета "Невельский вестник"
-
Фото: Газета "Невельский вестник"
-
Фото: Газета "Невельский вестник"
5 мая в Невельском районе произошло ДТП, передает корреспондент газеты «Невельский вестник».
По предварительным данным, на автодороге Невель - Великие Луки в деревне Кубланово водитель автомобиля Mitsubishi выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем LADA XRAY.
В результате ДТП травмы получили две пассажирки автомобиля LADA X-RAY. Обе госпитализированы в невельскую больницу.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
05 мая 2021
Две женщины пострадали в результате ДТП в Невельском районе
05 мая 2021
Стали известны подробности ДТП с участием пешехода на Рижском проспекте