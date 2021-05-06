Завершается ремонт дороги Лавры - граница с Латвией в Печорском районе

13:34, 06 мая 2021, ПАИ

Завершается реконструкция дороги Лавры - граница с Латвийской Республикой в Печорском районе Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, полностью выполнены запланированные работы по устройству дорожной одежды основного хода и на съездах, тротуаров, примыкающих к проезжей части, и на отдельном земляном полотне.

Обустроена автобусная остановка с автопавильоном, смонтированы опоры освещения и светильники, установлены знаки, сигнальные столбики, барьерное ограждение.

Подрядная организация завершает устройство укрепления водопропускных труб, а также укрепление бровки и откосов насыпи земляного полотна и кюветов.

Планируется, что дорогу введут в эксплуатацию уже в июне.

Ранее на объекте выполнен комплекс подготовительных, земляных работ и переустройство водопропускных труб: расчищена полоса отвода от древесной растительности, сформировано земляное полотно, заменены старые и устроены новые водопропускные трубы на основном ходу дороги и на съездах. Также выполнено устройство слоев основания дорожной одежды на всем протяжении участка реконструкции, смонтированы водоотводные лотки, локальные очистные сооружения, выполнено переустройство сетей связи.

Реконструкцию участка дороги протяженностью 4,2 км проводит ООО «Дорожное строительное монтажное управление» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». Стоимость работ оценивается в сумму около 189 млн рублей. Основная их часть финансируется из гранта программы приграничного сотрудничества «Россия – Латвия» на период 2014-2020 годов.

Дорога Лавры - граница с Латвийской Республикой относится к IV технической категории, ширина земляного полотна составляет 10 метров, проезжей части – 6 метров, обочин – 2 метра. Расчетная скорость движения – 80 км/ч.