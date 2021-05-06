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Общество

Начался ремонт Пушкиногорского шоссе

Дорожные работы начались на объекте национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Пушкиногорском районе. Подрядная организация ООО «Автомобильные дороги Пскова» приступила к ремонту Пушкиногорского шоссе, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Полностью срезано изношенное покрытие проезжей части, устранены провисы дорожного полотна путем укладки нижнего слоя асфальтобетона картами, идет восстановление виражей и укрепленной части обочин.

При наступлении благоприятных погодных условий будет произведено устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия из асфальтобетонных смесей, соответствующих новому ГОСТу, местами уложена геосетка. На обочинах устранят просадки и укрепят их песчано-гравийно-щебеночной смесью. Прибровочную часть засеют травой.

В перечень работ также включены обрезка и прореживание крон деревьев, дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу, корчевка пней и корней, ремонт пересечений и примыканий, водопропускных труб, автобусных остановок, восстановление водоотвода с проезжей части, нанесение разметки термопластиком и краской.

Согласно контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор» работы должны быть выполнены до 21 июля. На эти цели из областного бюджета выделено 66 млн рублей.

Всего в нормативное состояние приведут 4,3 км Пушкиногорского шоссе. Эта дорога является альтернативным путем в поселок Пушкинские Горы. Пушкиногорье – одна из главных туристических точек Псковской области: здесь расположен Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», а в Святогорском Свято-Успенском монастыре находится могила великого русского поэта.

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