Кубок губернатора Псковской области по КУДО организуют в Пскове 8 мая
Кубок губернатора Псковской области по КУДО организуют в Пскове 8 мая, сообщает Telegram-канал «Богатыри Псковщины».
Псковскую область на соревнованиях представят воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс», спортсмены клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область». Среди мужчин и юниоров выступят Себастьян Бабурин, Дмитрия Рогов, Кирилл Афиногенов, Артем Филиппов. Среди юношей - Дмитрий Самугин, Арсений Филиппов, Артем Стрелков, Артем Хохлов, Илья Езопов, Захар Попов, Денис Пасечник, Егор Глушанов.
Спортсмены тренируются под руководством Андрея Тимофеева.
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06 мая 2021
Во время ралли 8 мая участок дороги в Плюсском районе перекроют