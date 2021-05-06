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Общество

Более 7 тысяч жителей Псковской области к Дню Победы получат поздравления от президента

Ежегодно в канун Дня Победы ветераны Великой Отечественной войны получают личные поздравления президента России. В этом году в связи с празднованием 76-й годовщины Победы над немецко-фашистскими захватчиками открытки от главы государства получат более 7 тысяч жителей Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России.

Открытки вручат 256 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Самой многочисленной категорией получателей открыток в  регионе являются бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами в период войны. Их 3831 человек.

Также поздравления от президента получат 2834 тружеников тыла,  которые после освобождения  Псковской области (1944 год) приступили к восстановлению разрушенного хозяйства, работали в колхозах; 222 ветерана, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 23 инвалида с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период войны; 7 человек, которые привлекались Осоавиахимом и органами местной власти к сбору боеприпасов и военной техники, разминированию территорий и объектов, и в результате получили инвалидность.

Доставка открыток ветеранам  осуществляется отделениями «Почты России». Именные поздравления президента относятся к категории правительственных и вручаются лично в руки каждому ветерану.

Отделение ПФР по Псковской области ведет региональный сегмент общегосударственной базы данных «Ветераны», в которой отражены сведения о ныне здравствующих ветеранах и инвалидах Великой Отечественной войны, а также тружениках тыла, проживающих в регионе.

 Информационный ресурс содержит сведения о пенсионном обеспечении ветеранов войны и о предоставляемых им мерах социальной поддержки.

 

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