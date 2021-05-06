Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в России

16:40, 06 мая 2021, ПАИ

Однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» с эффективностью 79,4% зарегистрирована в России, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Об этом пишет «Коммерсант».

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, она будет применяться для людей от 18 до 60 лет. Цена инъекции за рубежом, как ожидается, не превысит 10 долларов.

«Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» зарегистрирована в России,— говорится на сайте препарата «Спутник V».— «Спутник Лайт» является первым компонентом (рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа (rАd26)) вакцины «Спутник V» — первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса. Эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» составила 79,4%».

Голикова уточниоа, что «Спутник Лайт» будет применяться для людей от 18 до 60 лет. Она отметила, что в гражданский оборот вакцина сможет поступить после регистрации цены и других необходимых согласований.