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Историческая драма «Иди и смотри» выходит в повторный прокат

Отреставрированная версия военной исторической драмы «Иди и смотри» Элема Климова выходит в повторный российский прокат, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта.

«Искусство кино» при поддержке ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм» выпускает в повторный прокат картину «Иди и смотри» Элема Климова в версии, прошедшей цифровую реставрацию», - говорится в сообщении. Увидеть фильм можно будет в Москве, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Воронеже, Екатеринбурге, Сочи, Туле и других городах России.

Картина «Иди и смотри» вышла в 1985 году к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне, в советском прокате фильм посмотрели более 29 млн зрителей. Сценарий создан по мотивам произведений Алеся Адамовича. Главную роль в драме исполнил Алексей Кравченко.

Режиссер при съемках картины использовал настоящие снаряды и боевые патроны, поскольку стремился к подлинности происходящего. Фильм был отмечен призами нескольких крупных кинофестивалей, а также выдвигался от СССР на премию «Оскар», но не попал в число номинантов. В 2017 году драма участвовала в секции «Венецианская классика» международного Венецианского кинофестиваля, где удостоилась главной награды.

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