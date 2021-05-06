В России могут запретить жидкости для электронных сигарет

18:34, 06 мая 2021, ПАИ

В правительстве разработали план реализации мероприятий антитабачной концепции на период до 2035 года. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе Правительства РФ. Этот документ сегодня подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. План содержит более 20 мероприятий, цель которых – уменьшение потребления табачных изделий россиянами.

Будет усилен контроль за производством и сбытом незаконной табачной продукции, все пачки с сигаретами максимально обезличат. Единственное, что останется неизменным, – это предупреждающие о вреде курения надписи и фото. По закону они должны занимать 75 % площади пачки.

В планах – ввести запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсичных веществ. Это позволит не вводить в заблуждение потребителей, считают в правительстве.

Чиновники проработали вопрос о запрете использования ароматизаторов, красителей и добавок, усиливающих зависимость. Он коснётся и жидкостей для электронных сигарет.

Общая цель государственной политики – сократить количество потреблящих табачную продукцию с нынешних 29 до 21 % к 2035 году. При этом снизятся показатели заболеваемости и смертности , связанных с курением.