Стали известны мероприятия фестиваля колокольного звона в Пскове 8 и 9 мая

19:37, 06 мая 2021, ПАИ

II Международный фестиваль колокольного звона во славу святой равноапостольной княгини Ольги пройдёт в Пскове, сообщил паблик фестиваля. Стала известна его программа.

8 мая в 11:15 в храме Успения Пресвятой Богородицы с Полонища (улица Георгиевская, 3а) пройдёт открытие фестиваля, звон-концерт и мастер-класс.

В 15:00 в Псковском агентстве информации (ул. Ленина, 6а) состоится пресс-конференция со звонарями.

9 мая в 11:00 пройдут звон-концерт и мастер-класс в храме Василия на Горке (пр. Октябрьский, 5).

В 12:00 фестиваль приглашает на общий звон, который будет звучать: