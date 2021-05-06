Стали известны мероприятия фестиваля колокольного звона в Пскове 8 и 9 мая
II Международный фестиваль колокольного звона во славу святой равноапостольной княгини Ольги пройдёт в Пскове, сообщил паблик фестиваля. Стала известна его программа.
8 мая в 11:15 в храме Успения Пресвятой Богородицы с Полонища (улица Георгиевская, 3а) пройдёт открытие фестиваля, звон-концерт и мастер-класс.
В 15:00 в Псковском агентстве информации (ул. Ленина, 6а) состоится пресс-конференция со звонарями.
9 мая в 11:00 пройдут звон-концерт и мастер-класс в храме Василия на Горке (пр. Октябрьский, 5).
В 12:00 фестиваль приглашает на общий звон, который будет звучать:
- в храме Успения Пресвятой Богородицы с Полонища (улица Георгиевская ,3а);
- в храме Василия на Горке (пр. Октябрьский, 5);
- в церкви Богоявления Господня с Запсковья (ул. Герцена, 7);
- в церкви Михаила и Гавриила Архангелов с Городца (ул. Советская, 18);
- в церкви Пресвятой Богородицы от Торга (ул. Некрасова, 33);
- в церкви Вознесения Господня Старо-Вознесенского монастыря.
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06 мая 2021
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