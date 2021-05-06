Эхо войны. В Волгоградской области погибли от взрыва боеприпаса два поисковика

20:17, 06 мая 2021, ПАИ

Боеприпас, предположительно времен Великой Отечественной войны, взорвался при проведении поисковых работ в Городищенском районе, два человека погибли, сообщили в администрации Волгоградской области.



Трагедия произошла сегодня вечером, 6 мая, в Городищенском районе на высоте у поселка Самофаловка, где работал поисковый отряд «Память».

60-летний мужчина и 15-летний подросток скончались до приезда скорой помощи. В настоящее время на месте происшествия работают профильные специалисты.



Волгоградский губернатор Андрей Бочаров распорядился остановить работу всех поисковых отрядов в регионе после произошедшей трагедии, сообщили региональные телеграм-каналы.