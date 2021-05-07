Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 35 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram сообщил о 40 новых случаях заболевания кооронавирусом за 6 мая 2021 года. В области за этот же день 207 выздоровевших.  Два человека умерли. 

Кроме того, Михаил Ведерников уточнил, что 47,4 тыс. жителей Псковской области привились первым компонентом прививки от коронавируса. Из них 35,3 тыс. завершили вакцинацию
С начала эпидемии в Псковской области переболели короновирусной инфекцией 36  674 человека.

 

Официальная статистика по короновирусу в Псковской области за 6 мая 2021 года

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к решению сделать большие майские выходные?
Проголосовать >>>

07 мая 2021

Более 35 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса
06 мая 2021

В череде майских праздников есть особенный — День радио
06 мая 2021

В Сигорицах почтили память тех, кто погиб за свою многонациональную Родину
06 мая 2021

В Пскове привели в порядок территорию у Вечного огня
06 мая 2021

На мемориал «Зарождение Знамени Победы» соберут деньги всей Россией
06 мая 2021

«Вы не поверите, насколько здесь упорны русские. Сотни из них лежат на льду, но нападают каждый день»
06 мая 2021

«Молодёжка ОНФ» провела большую викторину о Великой Отечественной войне. И в Пскове – тоже
06 мая 2021

Стали известны мероприятия фестиваля колокольного звона в Пскове 8 и 9 мая

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Телефон/факс: (8112) 72-29-00
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...