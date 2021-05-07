Более 35 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram сообщил о 40 новых случаях заболевания кооронавирусом за 6 мая 2021 года. В области за этот же день 207 выздоровевших. Два человека умерли.
Кроме того, Михаил Ведерников уточнил, что 47,4 тыс. жителей Псковской области привились первым компонентом прививки от коронавируса. Из них 35,3 тыс. завершили вакцинацию
С начала эпидемии в Псковской области переболели короновирусной инфекцией 36 674 человека.
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