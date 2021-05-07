Ещё 40 человек заразились коронавирусом в Псковской области

08:22, 07 мая 2021, ПАИ

36 674 человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 40 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Выздоровело 28 489 пациентов (за сутки – 207), умерло 358 инфицированных COVID-19 человек. Всего специалисты провели 356 771 тест на коронавирус (за сутки – 1 148).

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.