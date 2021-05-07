Более 356 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

09:12, 07 мая 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 1 148 тестов на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 356 771, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области зарегистрировано 36 674 случая заражения коронавирусом, 28 489 пациентов выздоровело, 358 человек умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.