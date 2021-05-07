Газета «Призыв» отмечает свой 103-й день рождения

13:12, 07 мая 2021, ПАИ

Сегодня, 7 мая, у газеты «Призыв» день рождения. Изданию исполняется 103 года. Коллектив издания благодарит читателей за то, что они всегда находят возможность оформить подписку на почте или купить любимую газету у распространителей.

«В день рождения газеты хочется сказать слова благодарности всем, кто когда-либо работал в редакции и типографии, отдавая всю душу этой непростой профессии, а также сотрудничал и сотрудничает с изданием в качестве внештатного автора или просто доброго друга и помощника. Мы знаем, что в вашей жизни и судьбе навеки останется любовь к печатному слову и бережное отношение к свежему номеру «районки», еще пахнущему типографской краской», - пишут журналисты газеты на своей странице ВК.



