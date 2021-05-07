Народный артист России Игорь Волков: Псков для меня давно стал родным

15:38, 07 мая 2021, ПАИ

Ведущий артист Александринского театра, народный артист России Игорь Волков приехал в Псков. Здесь ему предстоит дважды выйти к зрителю со своим легендарным моноспектаклем «Веселенькое кладбище». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

«Я счастлив, что в Пскове мне предстоит сыграть свой моноспектакль «Веселенькое кладбище» по произведениям Чехова. Я очень люблю город Псков, для меня он давно стал родным», – поделился артист.

Игорь Волков подчеркнул, что теперь, в связи с объединением Александринского и Псковского драматического театров, эта связь приобрела особое значение. «Поэтому с особым чувством трепета я жду спектакли в эти дни», – отметил актер.

Напомним, что моноспектакль Игоря Волкова «Веселенькое кладбище» по мотивам произведений Чехова, некогда принесший молодому артисту известность, теперь войдет в репертуар Псковского театра драмы. Более 500 раз Игорь Волков сыграл его не только на петербургской сцене, но и в других городах России и за рубежом.

Спектакль «Веселенькое кладбище» Игорь Волков представит на малой сцене Псковского театра драмы 7 и 8 мая в 19:00.

Подробности и билеты на официальном сайте театра здесь.

Добавим, что в июне псковский зритель сможет увидеть Игоря Волкова в спектакле «Пир» – совместном проекте корифеев Александринского театра и Псковского театра драмы.