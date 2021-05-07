Руководители Великолукского района возложили венки в честь павших бойцов Великой Отечественной войны
В преддверии Дня Победы глава Великолукского района Алексей Кузьмин и председатель районного Собрания депутатов Владимир Спиридонов возложили венки к воинскому мемориалу «Ступинская высота» и к братской могиле советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации рассказал корреспондент районной газеты «Наш путь».
Руководители района почтили подвиг российских солдат минутой молчания, отдали дань глубокого уважения и памяти погибшим за независимость нашей Родины.
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Руководители Великолукского района возложили венки в честь павших бойцов Великой Отечественной войны