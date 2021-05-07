В аспирантуре ПсковГУ появятся новые бюджетные места по инженерным специальностям

23:02, 07 мая 2021, ПАИ

В аспирантуре Псковского государственного университета появятся новые бюджетные места по инженерным специальностям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Комментируя рост числа бюджетных мест в вузах Псковской области, о котором ранее заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, проректор по учебной работе ПсковГУ Ольга Серова отметила увеличение набора в аспирантуру для подготовки инженерных кадров.

«ПсковГУ в данном случае выступает самым активным заказчиком этих специалистов. Нам необходимо, чтобы молодые кандидаты наук остались в университете, развивали наиболее востребованные направления в сфере IT-технологии, электроэнергетики, машиностроения», – сообщила Ольга Серова.

Выделенные Минобрнауки России квоты позволят развивать в вузе молодую инженерную науку и, соответственно, готовить больше высококвалифицированных специалистов для предприятий региона, включая завод ЗЭТО, предприятия ОЭЗ «Моглино» и другие.

Напомним, согласно данным Минобрнауки РФ, ПсковГУ оказался в пятёрке университетов, получивших от 272 до 304 новых бюджетных мест.

Все подробности о поступлении в ПсковГУ можно узнать здесь.