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Политика

Скончался Егор Лигачов

Бывший секретарь ЦК КПСС, почетный гражданин Томской области Егор Лигачев умер на 101-м году жизни, сообщил ТАСС начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов.

Как сообщили информационные ленты, не стало Егора Лигачёва. Фото. © Владимир Мусаэльян/ТАСС

«Сегодня вечером, 7 мая, в Москве на 101-м году жизни скончался почетный гражданин Томской области Егор Лигачев», - сказал собеседник агентства ТАСС.

Как сообщил ТАСС источник в окружении Лигачева, бывший секретарь ЦК КПСС незадолго до смерти был госпитализирован в Центральную клиническую больницу. Там он периодически проходил поддерживающее лечение. Диагноз собеседник агентства не сообщил.

Лигачев - советский и российский политический и государственный деятель, секретарь ЦК КПСС (1983-1990). Родился 29 ноября 1920 года в д. Дубинкино Томской губернии (ныне Чулымский район Новосибирской области). С апреля 1985 года был членом Политбюро, в 1985-1988 годах в качестве секретаря ЦК КПСС отвечал за вопросы идеологии. Фактически был вторым лицом в партии после Михаила Горбачева. В этот же период был одним из инициаторов и руководителей антиалкогольной кампании в СССР. Знаменит в том числе фразой, сказанной Борису Ельцину, - «Борис, ты не прав».

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