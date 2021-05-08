Стали известны самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
Статистику количества пациентов с COVID-19 опубликовал официальный Telegram-канал Псковской области.
Самое большое число подтверждённых случаев заболевания имеют Псковский, Островской и Невельский районы.
Псковский район – 3 043
Островский район – 1 856
Невельский район – 1 426
Порховский район – 1 146
Новосокольнический район – 972
Опочецкий район – 909
Великолукский район – 823
Печорский район – 705
Себежский район – 591
Плюсский район – 578
Гдовский район – 540
Палкинский район – 405
Новоржевский район – 395
Стругокрасненский район – 367
Пушкиногорский район – 343
Бежаницкий район – 339
Пыталовский район – 334
Куньинский район – 334
Пустошкинский район – 333
Дновский район – 306
Локнянский район – 246
Красногородский район – 214
Усвятский район – 198
Число иногородних заболевших составляет 45 человек.
ФОТОФАКТ: Для ветерана Великой Отечественной войны провели концерт прямо во дворе её дома
В Палкинском районе почтили память солдат Великой Отечественной войны