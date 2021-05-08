Руководство Псковского УМВД поздравило ветеранов с наступающим Днём Победы

15:04, 08 мая 2021, ПАИ

Руководство УМВД России по Псковской области в преддверии 76-й годовщины Победы поздравило ветеранов с наступающим праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В гости к ветерану Великой Отечественной войны и органов внутренних дел, бывшему руководителю псковской милиции полковнику милиции в отставке Евгению Ильину пришли начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Алексей Овсянников, начальник управления по работе с личным составом УМВД полковник внутренней службы Сергей Ащеулов и председатель Совета ветеранов органов внутренних дел области Николай Северинюк.

От всего коллектива псковской полиции они поздравили ветерана с наступающим праздником, а также пожелали ему крепкого здоровья и бодрости. Председатель Совета ветеранов отметил, что Евгений Ильин всегда был активным участником ветеранского движения органов внутренних дел и передавал свой богатый опыт молодому поколению полицейских.

Ветеран органов внутренних дел Пётр Ваганов также сегодня принимал поздравления от своих коллег – заместителей начальника УМВД России по Псковской области Александра Никульникова и Евгения Коряковцева, а также сотрудников уголовного розыска.