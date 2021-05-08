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Культура

Почему Тарелкин живёт в каждом человеке, рассказал исполнитель главной роли в псковской премьере

12, 13, 18 и 22 мая на большой сцене Псковского театра драмы премьера – спектакль «Смерть Тарелкина» в постановке московского режиссёра Хуго Эрикссена. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра, артист Денис Кугай в премьерном спектакле примерит на себя роль Тарелкина.

«Любимый зрителями и от того, что очень уж достоверный, одновременно ненавидимый, Яго в этот раз уступит место «карманному монстру», средней руки человеку, обратиться в которого, быть может, сложнее, чем в хрестоматийного душегуба», – отметили в театре.

Кто такой Тарелкин, почему каждый из нас на него похож и может ли хотя бы один персонаж этого бестиария вызвать сочувствие, рассказал Денис Кугай.

По сюжету пьесы чиновник Тарелкин решается на смелую авантюру – инсценирует скоропостижную кончину, тем самым избавляясь от назойливых кредиторов, и готовится шантажировать своего бывшего начальника. Однако события разворачиваются совсем не так, как планировал Тарелкин. Теперь его жизни угрожает настоящая опасность.

«В тексте Сухово-Кобылина на передний план вылезает простая азбучная истина, что хороших людей в пропорции к плохим людям в мире очень мало, – говорит Денис Кугай. – «Смерть Тарелкина» – это такой бестиарий отдельно взятого Петербурга, который можно легко перенести в любой другой населённый пункт и в любую другую эпоху. И дело здесь не в том, что это вечный текст или вечное произведение. Тарелкин не вечен – Тарелкин достоверен. В каждом человеке много животного и мало человеческого. Когда мы перестаём ухаживать за тем человеческим, что в нас есть, животное выходит на первый план, и все наши инстинкты, все наши условные и безусловные рефлексы, которые мы скопили, делают нас маленькими монстрами – кого-то карманными монстрами, кого-то абсолютными садистами и библейскими Бегемотами, но факт остаётся фактом: Тарелкин достоверен. Тарелкин и Тарелкину подобные люди живут среди нас и даже в каждом из нас – Тарелкина легко увидеть в зеркале».

Артист называет роль Тарелкина «следующим шагом после Яго», отмечая, что выкристаллизовать достоверность этого вычурного буффона из фарса Сухово-Кобылина сложнее, чем объяснить поступки хрестоматийного злодея из трагедии Шекспира.

«Я очень надеюсь, подспудно, имплицитно, что я не похож на Тарелкина, что я хоть немного, но лучше него. Выворотить из себя садизм, завистливость, мизантропию в том объёме, в котором они присущи Тарелкину, нелегко. Достаточно долго нужно пестовать в себе зло как таковое, чтобы оно обрело очевидные монструозные очертания», – поделился Денис Кугай.

Самая знаменитая цитата из пьесы Сухово-Кобылина: «Нет людей – все демоны» – характеризует всех персонажей пьесы. «Тарелкину сочувствовать нет смысла, потому что он не делает ничего, что может вызывать сочувствие здорового человека, в общем-то, как и все персонажи этого прекрасного произведения», – заключил исполнитель главной роли в спектакле.

Премьера спектакля «Смерть Тарелкина» состоится в Псковском театре драмы 12, 13, 18 и 22 мая. Узнать подробности можно на официальном сайте театра здесь

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