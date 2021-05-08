9 мая в Пскове состоится II Международный фестиваль колокольного звона
Завтра, 9 мая, в Пскове можно будет услышать мелодии участников фестиваля колокольного звона. Об этом рассказал руководитель фестиваля Михаил Герасимов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
Завтра в 12:00 жители города смогут услышать общий звон колоколен псковских церквей, а также поучаствовать в мастер-классах фестиваля.
Как подчеркнул Михаил Герасимов, фестиваль проводится для популяризации звонарского искусства, привлечения в город туристов и досуга псковичей.
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