9 мая в Пскове состоится II Международный фестиваль колокольного звона

17:11, 08 мая 2021, ПАИ

Завтра, 9 мая, в Пскове можно будет услышать мелодии участников фестиваля колокольного звона. Об этом рассказал руководитель фестиваля Михаил Герасимов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Завтра в 12:00 жители города смогут услышать общий звон колоколен псковских церквей, а также поучаствовать в мастер-классах фестиваля.

Как подчеркнул Михаил Герасимов, фестиваль проводится для популяризации звонарского искусства, привлечения в город туристов и досуга псковичей.