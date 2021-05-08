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Пскову нужны звонари: как живёт древняя традиция в наше время

О том, какое место профессия церковного звонаря занимает в современном мире, рассказала автор идеи Международного колокольного фестиваля Ольга Габова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Ольга Габова отметила, что колокольный звон был очень значим для жизни Пскова с древних времён. Колокола созывали псковичей на вече, предупреждали о нашествии врагов и, конечно, приглашали жителей города на церковную службу. А в XV–XVI веках Псков стал центром колоколов.

«Псковские колокола отличались изяществом рисунка и особым гулким звучанием», – подчеркнула спикер.

В советское время церкви закрывали, а колокольный звон был под запретом. Но в наше время во многих церквях Пскова действуют колокольни, а само звонарское искусство привлекает множество людей.

«В Светлую седмицу, это неделя от Пасхи, все желающие могут подняться на колокольню и позвонить. И так у людей появляется желание заниматься этим, и они могут даже стать звонарём при каком-то храме», – рассказала Ольга Габова.

Создатель фестиваля отметила, что в Пскове проводятся реконструкции колоколен, поэтому звонари остаются нужной профессией.

Ольга Габова подчеркнула, что даже при наличии современной техники, которая может автоматически управлять колоколами, человека заменить невозможно: «Электронный звонарь – не совсем правильное решение, потому что звонари должны не только оповещать… Звон – неотъемлемая часть богослужения, начало молитвы. Когда живой звонарь звонит, тогда лучше, потому что человек вкладывает в это свою душу».

Спикер также сообщила, что в Пскове есть собственная школа звонарей, она действует при храме Дмитрия Солунского.

Завтра в 12:00 жители Пскова смогут услышать общий звон колоколен городских церквей.

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