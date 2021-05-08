До +17 градусов ожидается в Псковской области в День Победы
9 мая в Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит ночью от -1 до +4 градусов, днём – от +12 до +17.
Будет дуть западный и юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким.
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