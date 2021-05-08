Псковские росгвардейцы почтили память погибших в Великой Отечественной войне

18:11, 08 мая 2021, ПАИ

В Пскове сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области во главе с начальником управления полковником полиции Игорем Ивановым возложили цветы к памятному знаку, установленному на месте гибели бойцов Красной Армии и войск НКВД. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В памятном мероприятии также приняли участие депутат Псковского областного Собрания Алексей Севостьянов и представители общественности.

Участники почтили память павших минутой молчания.

По инициативе росгвардейцев и поискового отряда «Застава» на этом месте планируется установить памятник, который увековечит подвиг бойцов Красной Армии и войск НКВД, защищавших в 1941 году стратегический железнодорожный мост через реку Великую.

Напомним, 8 июля 1941 года части Красной Армии отступали. Перед сапёрами стояла задача, после переброски войск через реку Великую взорвать мост.

Пока группа сапёров занималась минированием моста, по немцам вели огонь бойцы войск НКВД, в том числе и с бронепоезда. В то время они занимались охраной важных объектов железнодорожной инфраструктуры, включая мост.

Сапёры успели осуществить подрыв. Мост обрушился в реку вместе с успевшими занять его немцами. Младший лейтенант Костенко и с ещё девять бойцов 110-го полка 2-й дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений погибли, но задержали продвижение захватчиков.