Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские росгвардейцы почтили память погибших в Великой Отечественной войне

В Пскове сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области во главе с начальником управления полковником полиции Игорем Ивановым возложили цветы к памятному знаку, установленному на месте гибели бойцов Красной Армии и войск НКВД. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В памятном мероприятии также приняли участие депутат Псковского областного Собрания Алексей Севостьянов и представители общественности.

Участники почтили память павших минутой молчания.

По инициативе росгвардейцев и поискового отряда «Застава» на этом месте планируется установить памятник, который увековечит подвиг бойцов Красной Армии и войск НКВД, защищавших в 1941 году стратегический железнодорожный мост через реку Великую.

Напомним, 8 июля 1941 года части Красной Армии отступали. Перед сапёрами стояла задача, после переброски войск через реку Великую взорвать мост.

Пока группа сапёров занималась минированием моста, по немцам вели огонь бойцы войск НКВД, в том числе и с бронепоезда. В то время они занимались охраной важных объектов железнодорожной инфраструктуры, включая мост.

Сапёры успели осуществить подрыв. Мост обрушился в реку вместе с успевшими занять его немцами. Младший лейтенант Костенко и с ещё девять бойцов 110-го полка 2-й дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений погибли, но задержали продвижение захватчиков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к решению сделать большие майские выходные?
Проголосовать >>>

08 мая 2021

Псковские росгвардейцы почтили память погибших в Великой Отечественной войне
08 мая 2021

До +17 градусов ожидается в Псковской области в День Победы
08 мая 2021

К Могиле Неизвестного Солдата в Пскове возложили цветы руководители региона и города
08 мая 2021

Псковский облсовпроф поддерживает создание мемориала Знамени Победы в Идрице
08 мая 2021

9 мая в Пскове состоится II Международный фестиваль колокольного звона
08 мая 2021

Михаил Ведерников вместе с сыном почтили память павших воинов
08 мая 2021

Парад в Великих Луках ПАИ покажет в прямом эфире
08 мая 2021

Почти восемь тысяч подарочных наборов получат псковские ветераны в честь Дня Победы

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Телефон/факс: (8112) 72-29-00
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...