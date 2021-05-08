В Дедовичах благоустроили могилу Василия Юлисова

18:42, 08 мая 2021, ПАИ

Сегодня благодарные дедовичане благоустроили могилу Юлисова Василия, расположенную на окраине деревни Лбово Дедовичского района, сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты «Коммуна».

Юлисов Василий 1870 года рождения был расстрелян немцами на глазах у жителей деревни в 1941 году за то, что помогал партизанам продуктами питания. Об этом рассказывали местные старожилы.

В благоустройстве могилы принимали участие глава Шелонской волости Елена Николаева, председатель районного Собрания депутатов Борис Васильев, глава городского поселения Дедовичи Николай Елизаров, депутаты-единороссы Николай Климов, Лидия Дабижук, представители Совета молодёжи Псковской ГРЭС Антон Кириллов и Денис Иванов.

Несколько часов совместной работы – и могила приобрела ухоженный вид, а территория вокруг неё расчищена от кустарников и сухих деревьев. Могила Василия Юлисова находится на окраине деревни рядом с железной дорогой. Теперь она хорошо просматривается.