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В Пыталовском районе в сквере имени 30-летия освобождения от фашистов возложили венки к обелиску воинам

7 и 8 мая прошли официальные церемонии возложения цветов и венков к обелиску воинам в сквере имени 30-летия освобождения Пыталовского района от немецко-фашистских захватчиков и к памятнику Н. И. Юнкерову, сообщает газета «Наша жизнь».

В мероприятиях приняли участие глава Пыталовского района Вера Кондратьева, депутаты областного Собрания Виктор Остренко и Наталья Мельникова, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Анатолий Бойцов, председатель районного Совета ветеранов Елена Семина, представители районной и городской администраций, а также отделения МВД России по Пыталовскому району, отдела в городе Пыталово ПУ ФСБ России по Псковской области, Псковской таможни, члены Юнармии и детской общественной организации «Рубеж», волонтёры и активисты.

 

 

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