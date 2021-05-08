В Великих Луках во дворе дома ветеранов музыканты исполнили песни Победы

19:27, 08 мая 2021, ПАИ

Под окнами дома освободителей Родины, ветеранов Великой Отечественной войны Марии Дмитриевны Сизовой и Семена Давыдовича Линейкина прошёл праздничный концерт, сообщает газеты «Великолукская правда. Новости».

Музыкальное действо с участием великолукских вокалистов состоялось во дворе дома № 18 на улице Холмской. Ветеранов и участников встречи поприветствовал заместитель главы города Великие Луки, капитан II ранга в запасе Николай Андросович, который от имени главы города Николая Козловского тепло поздравил всех с 76-летием Победы.

«От имени Совета ветеранов войны и труда, патриотического клуба «Маргелов», от всех, кто здесь сегодня присутствует, желаю нашим ветеранам крепкого здоровья, благополучия. Выражаю вам безмерную благодарность за ту Победу, которую вы выковали для нас. Вы прогнали чуму XX века с нашей необъятной Родины, мы гордимся вами и помним о тех подвигах, которые совершали наши отцы, деды и прадеды», – сказал Николай Андросович.



Участники акции «Парад у дома ветеранов» получили цветы, тёплые поздравления и послушали любимые фронтовые песни о любви, дружбе и всенародном подвиге: «Тучи в голубом», «Катюша» и, конечно же, «День Победы».



