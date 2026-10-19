Глава Минздрава высказался об изменении отношения к бодипозитиву

15:04, 19 октября 2026, ПАИ

Отношение общества к бодипозитиву изменилось, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая на XXI Национальном конгрессе терапевтов. Как пишет РИА Новости, министр призвал называть вещи своими именами.

По его словам, сейчас нужно говорить с пациентами откровенно. «Хочу отметить, что сегодня поменялось общественное мнение на формы бодипозитива, и сегодня уже нужно откровенно говорить и называть вещи своими именами: не лишний вес, а ожирение у пациента, – сказал Мурашко.

Министр отметил, что человеку нужно давать чёткие рекомендации по лечению ожирения.