На дорогах Псковской области установлены информационные стенды о событиях Великой Отечественной войны

21:39, 08 мая 2021, ПАИ

В рамках Всероссийского проекта Без срока давности по инициативе администрации области на дорогах Псковской области установлены стенды, информирующие о событиях Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.



«Все отмеченные события – важная часть истории нашего региона и всей нашей страны, о которых должен знать каждый», - отметил он.



Пять из них находится на федеральных трассах: А212 «Псков – Изборск – граница с Эстонией», Р23 «Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией, М9 «Балтия».



Еще семь – на региональных дорогах: Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье, Порхов – Успенье, Новгородка - Пушкинские Горы, Ольша – Велиж – Усвяты – Невель, Опочка – Дубровка – граница с Белоруссией.



