Когда начнётся приём заявок на выплаты семьям с детьми, рассказали в Минтруде

16:53, 28 мая 2021, ПАИ

Начало приема заявлений на выплаты семьям с детьми школьного возраста в размере 10 тысяч рублей планируется в середине июля. Об этом сообщила заместитель главы Минтруда Ольга Баталина, пишет РИА Новости.

Точная дата будет определена постановлением правительства. Выдача выплат начнётся в августе. Подать заявление на выплату можно будет до 1 ноября.

Замминистра также добавила, что необходимый объем средств согласован с Минфином, будет выделяться.

Во время послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию были озвучены меры поддержки семей с детьми. Так, в августе семьи с детьми школьного возраста смогут получить единовременно выплату в размере 10 тысяч рублей. Мера коснулась и первоклассников этого года. Получить выплату на детей можно будет по одному заявлению.