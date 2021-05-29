Когда начнётся приём заявок на выплаты семьям с детьми, рассказали в Минтруде
Начало приема заявлений на выплаты семьям с детьми школьного возраста в размере 10 тысяч рублей планируется в середине июля. Об этом сообщила заместитель главы Минтруда Ольга Баталина, пишет РИА Новости.
Точная дата будет определена постановлением правительства. Выдача выплат начнётся в августе. Подать заявление на выплату можно будет до 1 ноября.
Замминистра также добавила, что необходимый объем средств согласован с Минфином, будет выделяться.
Во время послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию были озвучены меры поддержки семей с детьми. Так, в августе семьи с детьми школьного возраста смогут получить единовременно выплату в размере 10 тысяч рублей. Мера коснулась и первоклассников этого года. Получить выплату на детей можно будет по одному заявлению.
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