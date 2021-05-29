Алексей Севастьянов передал псковскому приюту корм для бездомных собак

17:58, 28 мая 2021, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов передал несколько упаковок корма в один из псковских приютов для собак – организация находится на территории его избирательного округа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«И в электронных СМИ, и на радиоволнах часто можно услышать обращения о помощи. Хотелось прийти, познакомиться, узнать, чем живут, в чём нуждаются, в чём проблемы, в чём решения», – пояснил цель визита Алексей Севастьянов.

Депутат передал для бездомных собак более ста килограммов замороженного корма. «Надеюсь, выходные у них пройдут весело», – пошутил Алексей Севастьянов.