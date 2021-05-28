Молодёжный парламент против молодёжной избирательной комиссии. В Пскове прошли дебаты об электронном голосовании

19:52, 28 мая 2021, ПАИ

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Дискуссия о перспективах применения электронного дистанционного голосования во время выборных кампаний состоялась на площадке регионального парламента. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

В дебатах приняли участие команды молодёжного парламента и молодёжной избирательной комиссии Псковской области.

Предваряя дебаты, вице-спикер Виктор Остренко выразил уверенность, что разговор предстоит очень интересный.

«Заявленная тема крайне актуальна, особенно в преддверии избирательного цикла, который входит в финальную фазу – в сентябре мы будем избирать депутатов Государственной Думы и депутатов областного Собрания, и конечно, вопрос автоматизации проведения выборов волнует и граждан, и тех, кто организует избирательные процессы в современном цифровом мире. Главная задача – провести выборы максимально доступным и легитимным способом», - сказал парламентарий.

Заместитель председателя избирательной комиссии области Сергей Кулаков обратил внимание на актуальность не только выбранной темы, но и самого формата дискуссии.

«Дебаты являются одной из форм предвыборной агитации. Сегодня, отстаивая свою позицию, вы поймёте, что, как и во время выборных дебатов, вы должны не только переспорить друг друга, но, что ещё важнее, убедить в своей правоте третью сторону, чтобы мы – эксперты стопроцентно за вас проголосовали», - обратился к участникам команд заместитель руководителя избиркома.

Председатель молодёжного парламента Юлия Лысова на правах организатора мероприятия напутствовала коллег: «Обе наши команды имеют непосредственное отношение к выборным кампаниям – раз, и два – к молодёжи, поэтому, кому, как не нам обсуждать эту тему, двигать прогресс и развивать нашу страну».

По результатам жеребьёвки команда молодёжного парламента отстаивала позицию «Будущее за электронным голосованием», а команда молодёжного избиркома по правилам дебатов аргументировала противоположную точку зрения.

Среди явных плюсов перехода от бумажных бюллетеней к дистанционному голосованию назывались удобство, открытость, доступность, безопасность, точность, экономия времени, денег и человеческих ресурсов. Опасения использования электронных гаджетов для голосования были связаны с отсутствием уверенного доступа к интернету в отдалённых населённых пунктах, риском утечки персональных данных и «обвала» сайта для голосования при массовом наплыве пользователей.

Озвучив аргументы, участники дебатов ответили на вопросы оппонентов и экспертов. В заключительном выступлении команды резюмировали прозвучавшую ранее аргументацию и, используя всё свое красноречие, постарались окончательно убедить экспертов в своей правоте. Победа в дебатах с минимальным перевесом по баллам досталась команде молодёжного парламента.

«Я шёл на эти дебаты со скептическим настроением и ожиданием чтения по бумажке, но всё оказалось по-другому – было круто! Реально молодцы, - поделился впечатлениями от игры член регионального избиркома Константин Калиниченко. - Я мучился, выставляя оценки, потому что мне понравились обе команды. А что касается темы электронного голосования, то я и сам не могу окончательно определиться. С одной стороны, мы все за прогресс, и он должен входить в нашу жизнь, с другой – мы живём стереотипами, и страшно нажать на кнопку, не видя, куда «улетает» твой голос».

«Электронное голосование не заменяет, а дополняет традиционное голосования, и я считаю, что это ключевой аргумент состоявшихся дебатов», - подвёл своеобразный итог игры вице-спикер Виктор Остренко.

Уже за рамками дебатов, ограниченных строгими правилами, члены обеих команд и эксперты сошлись во мнении, что электронное голосование наряду с классическим форматом голосования на стационарных избирательных участках имеет право на существование и непременно будет применяться, как один из способов реализации гражданами избирательного права.