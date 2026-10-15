Депутаты Заксобрания приняли план законотворческой деятельности на второе полугодие

14:05, 15 октября 2026, ПАИ

Депутаты Законодательного Собрания Псковской области приняли план законопроектных работ на второе полугодие 2026 года на сессии в четверг, 15 октября. Постановление вступает в силу со дня принятия.

Документ предусматривает рассмотрение инициатив в сфере социальной поддержки детей-сирот, образования, профилактики правонарушений, налогообложения и муниципального устройства региона. Планируется рассмотреть поправки в областные законы о дополнительных гарантиях для детей-сирот и об обеспечении их жильём.

В план также включены законопроекты об установлении и оценке применения обязательных требований, а также изменения, связанные с преобразованием муниципальных образований Бежаницкого, Великолукского, Дедовичского и Новосокольнического районов.

Кроме того, депутаты намерены рассмотреть законодательную инициативу о внесении в Госдуму поправок в федеральный закон об эксперименте по предоставлению услуг гостевых домов.

Также в октябре депутаты планируют рассмотреть законопроект о государственной поддержке деятельности студенческих отрядов в Псковской области. В повестку включены инициативы об организации питания школьников из многодетных семей с доходом ниже установленного в регионе прожиточного минимума.

Отдельный блок законопроектов касается регулирования рынка труда: предлагается установить на 2027 год региональный коэффициент величины прожиточного минимума для иностранных работников, а также коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда Псковской области.

В ноябре предполагается рассмотреть проект областного бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, а также законопроект о пробации в Псковской области.