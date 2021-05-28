Подведены командные итоги Чемпионата по тактической стрельбе на Кубок губернатора Псковской области

22:16, 28 мая 2021, ПАИ

Подвели итоги III Чемпионата по тактической стрельбе среди силовых структур на Кубок Губернатора Псковской области в командных категориях в дисциплине «Тактическая стрельба». Об этом написал Официальный телеграм-канал Псковской области.



1 место – команда «Тайфун-1»

2 место – команда войсковой части 64044

3 место – команда «Юнит»



«В этом году у нас было почти три десятка команд из разных регионов, - отметил губернатор Михаил Ведерников. - Наше мероприятие из года в год становится всё более интересным, популярным, и нам очень приятно, что оно расширяется».

Глава региона отметил, что в соревнованиях участвовали команды юнармейцев почти со всех районов области. И подчеркнул, что в этом году соревнования были гораздо сложнее, но благодаря этому стали ещё интереснее.