Подведены командные итоги Чемпионата по тактической стрельбе на Кубок губернатора Псковской области
Подвели итоги III Чемпионата по тактической стрельбе среди силовых структур на Кубок Губернатора Псковской области в командных категориях в дисциплине «Тактическая стрельба». Об этом написал Официальный телеграм-канал Псковской области.
1 место – команда «Тайфун-1»
2 место – команда войсковой части 64044
3 место – команда «Юнит»
«В этом году у нас было почти три десятка команд из разных регионов, - отметил губернатор Михаил Ведерников. - Наше мероприятие из года в год становится всё более интересным, популярным, и нам очень приятно, что оно расширяется».
Глава региона отметил, что в соревнованиях участвовали команды юнармейцев почти со всех районов области. И подчеркнул, что в этом году соревнования были гораздо сложнее, но благодаря этому стали ещё интереснее.
Подведены командные итоги Чемпионата по тактической стрельбе на Кубок губернатора Псковской области
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