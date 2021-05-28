Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Подведены командные итоги Чемпионата по тактической стрельбе на Кубок губернатора Псковской области

Местом проведения данного чемпионата выбран учебно-тренировочный комплекс войсковой части №64044 в районе деревни Дубровка Печорского района. Фото Telegram

Подвели итоги III Чемпионата по тактической стрельбе среди силовых структур на Кубок Губернатора Псковской области в командных категориях в дисциплине «Тактическая стрельба». Об этом написал Официальный телеграм-канал Псковской области.


1 место – команда «Тайфун-1»
2 место – команда войсковой части 64044
3 место – команда «Юнит»


«В этом году у нас было почти три десятка команд из разных регионов, - отметил губернатор Михаил Ведерников. - Наше мероприятие из года в год становится всё более интересным, популярным, и нам очень приятно, что оно расширяется».

Глава региона отметил, что в соревнованиях участвовали команды юнармейцев почти со всех районов области. И подчеркнул, что в этом году соревнования были гораздо сложнее, но благодаря этому стали ещё интереснее.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

28 мая 2021

Подведены командные итоги Чемпионата по тактической стрельбе на Кубок губернатора Псковской области

28 мая 2021

Фоторепортаж: Завершающий день чемпионата Псковской области по стрельбе
27 мая 2021

В Пскове начались военные соревнования по парашютному спорту
26 мая 2021

С 27 по 30 мая в Пскове пройдут соревнования по парашютному спорту
25 мая 2021

Псковская спортсменка признана абсолютным победителем в чемпионате и первенстве федерального округа по конному спорту

25 мая 2021

Фоторепортаж: Как выглядит «Машиностроитель»
24 мая 2021

Стала известна программа фестиваля воздухоплавания в Великих Луках
23 мая 2021

Команда Палкинского района по хоккею «Беркут» стала чемпионом Псковской области

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...