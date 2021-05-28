Охрана предотвратила переброс запрещённых предметов через ограждение псковской колонии

22:30, 28 мая 2021, ПАИ

По оперативной информации сотрудники оперативного отдела ИК-3 на участке, прилегающем к режимной территории, гражданин К пытался перебросить через ограждение пять свёртков, в которых охрана обнаружила 8 мобильных телефонов и 3 зарядных устройства. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН России по Псковской области.

В отношении данного лица составлен протокол об административном правонарушении, запрещенные предметы изъяты в установленном законом порядке.

Напомним, в соответствии со ст. 19.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях передача либо попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания.