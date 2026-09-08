Суд рассмотрит дело псковского бизнесмена о миллионном налоговом долге
Уголовное дело в отношении предпринимателя, уклонившегося от уплаты налогов, поступило в Псковский городской суд, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов региона.
Согласно предъявленному обвинению, с 20 августа по 12 сентября 2024 года индивидуальный предприниматель включил в уточнённую налоговую декларацию за 2023 год ложные сведения и уклонился от уплаты налога в сумме более 4,4 миллиона рублей.
Уголовное дело в отношении псковича возбудили по части 1 статьи 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов путём включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершённое в крупном размере).
Судебное заседание назначено на 11:00 17 сентября 2026 года.
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