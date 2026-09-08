Пыталовцу грозит до шести лет колонии за проникновение в чужой дом и хищение имущества

10:10, 08 сентября 2026, ПАИ

Житель Пыталовского района вскрыл чужой дом и украл имущество более чем на сто тысяч рублей, сообщили ПАИ в прокуратуре муниципалитета.

Установлено, что в мае этого года местный житель решил обокрасть дом и надворные постройки в частном секторе в Пыталовском районе. С помощью лома и металлической палки он незаконно проник в дом и сараи, откуда украл имущество на сумму более ста тысяч рублей.

Теперь мужчина обвиняется в совершении преступления по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с проникновением в жилище). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом либо без такового и с ограничением свободы либо без такового.

Обвиняемый раскаялся в содеянном и активно способствовал расследованию. Прокуратура Пыталовского района направила уголовное дело в суд.