С начала года мошенники 179 раз использовали против псковичей схему с «безопасным счётом»
Перевод средств на «безопасный счёт» стал самой распространённой схемой мошенничества в Псковской области за восемь месяцев 2026 года. Такие данные представила пресс-служба регионального УМВД России, проанализировав оперативные сводки о происшествиях и преступлениях в регионе.
С января по август по этой схеме зафиксировано 179 случаев обмана. На втором месте по популярности у злоумышленников – мошенничество при покупке товаров в интернете, таких эпизодов насчитывается 69. Также 50 раз жителям региона предлагали дополнительный заработок, 18 раз мошенники пытались «освободить» граждан от ответственности. Ещё три случая связаны с неправомерным доступом к аккаунтам в социальных сетях.
По всем указанным фактам в регионе возбуждены уголовные дела. Правоохранители напоминают: при поступлении подозрительных предложений или если вы стали жертвой мошенников, необходимо немедленно сообщить об этом в полицию по телефону 102 или 112.
Ранее сообщалось, что в России запускают спецпроект для борьбы с киберпреступниками.
«Безопасные счета» и помощь террористам: мошенники выманили у псковичей более семи миллионов
С начала года мошенники 179 раз использовали против псковичей схему с «безопасным счётом»
Пыталовцу грозит до шести лет колонии за проникновение в чужой дом и хищение имущества