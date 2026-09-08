С начала года мошенники 179 раз использовали против псковичей схему с «безопасным счётом»

10:33, 08 сентября 2026, ПАИ

Перевод средств на «безопасный счёт» стал самой распространённой схемой мошенничества в Псковской области за восемь месяцев 2026 года. Такие данные представила пресс-служба регионального УМВД России, проанализировав оперативные сводки о происшествиях и преступлениях в регионе.

С января по август по этой схеме зафиксировано 179 случаев обмана. На втором месте по популярности у злоумышленников – мошенничество при покупке товаров в интернете, таких эпизодов насчитывается 69. Также 50 раз жителям региона предлагали дополнительный заработок, 18 раз мошенники пытались «освободить» граждан от ответственности. Ещё три случая связаны с неправомерным доступом к аккаунтам в социальных сетях.

По всем указанным фактам в регионе возбуждены уголовные дела. Правоохранители напоминают: при поступлении подозрительных предложений или если вы стали жертвой мошенников, необходимо немедленно сообщить об этом в полицию по телефону 102 или 112.

Ранее сообщалось, что в России запускают спецпроект для борьбы с киберпреступниками.