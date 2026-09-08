«Безопасные счета» и помощь террористам: мошенники выманили у псковичей более семи миллионов

11:26, 08 сентября 2026, ПАИ

Более семи миллионов рублей похитили мошенники у жителей Пскова, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, неизвестные по телефону и в мессенджерах обратились к нескольким жителям города под видом правоохранителей и сотрудников банковской сферы.

Махинаторы настоятельно рекомендовали собеседникам для избежания серьёзных финансовых потерь перевести сбережения на «безопасный счёт». Кроме того, некоторых пользователей аферисты обманули под предлогом освобождения от ответственности за оказание помощи неким террористам.

В итоге потерпевшие лишились более семи миллионов рублей и обратились за помощью в полицию.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по частям 3 и 4 статьи 158 УК РФ.

Напомним, общий материальный ущерб, нанесённый жителям Псковской области действиями мошенников за восемь месяцев 2026 года, превысил 229 млн рублей.