Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

«Безопасные счета» и помощь террористам: мошенники выманили у псковичей более семи миллионов

Более семи миллионов рублей похитили мошенники у жителей Пскова, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

По имеющимся данным, неизвестные по телефону и в мессенджерах обратились к нескольким жителям города под видом правоохранителей и сотрудников банковской сферы.

Махинаторы настоятельно рекомендовали собеседникам для избежания серьёзных финансовых потерь перевести сбережения на «безопасный счёт». Кроме того, некоторых пользователей аферисты обманули под предлогом освобождения от ответственности за оказание помощи неким террористам.

В итоге потерпевшие лишились более семи миллионов рублей и обратились за помощью в полицию.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по частям 3 и 4 статьи 158 УК РФ.

Напомним, общий материальный ущерб, нанесённый жителям Псковской области действиями мошенников за восемь месяцев 2026 года, превысил 229 млн рублей.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






08 сентября 2026

Печерянина оштрафовали за посты со свастикой в соцсетях
08 сентября 2026

Суд рассмотрит дело псковского бизнесмена о миллионном налоговом долге
08 сентября 2026

«Безопасные счета» и помощь террористам: мошенники выманили у псковичей более семи миллионов
08 сентября 2026

В Псковской области назвали муниципалитеты с самым большим ущербом от мошенников
08 сентября 2026

С начала года мошенники 179 раз использовали против псковичей схему с «безопасным счётом»
08 сентября 2026

Пыталовцу грозит до шести лет колонии за проникновение в чужой дом и хищение имущества
08 сентября 2026

Псковичи ​за восемь месяцев потеряли 229 млн рублей из-за мошенников
07 сентября 2026

Водитель квадроцикла пострадал в ДТП в Великолукском округе

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...