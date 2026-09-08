Псковичи ​за восемь месяцев потеряли 229 млн рублей из-за мошенников

10:04, 08 сентября 2026, ПАИ

Суммарный ущерб от действий мошенников в Псковской области с января по август 2026 года достиг 229 млн 359 тысяч 254 рубля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России со ссылкой на ежесуточные оперативные сводки о происшествиях и преступлениях в регионе.

Всего за восемь месяцев жертвами мошенников стал 321 человек. По всем выявленным фактам противоправных деяний правоохранительные органы возбудили уголовные дела. Сотрудники полиции принимают все необходимые меры для расследования преступлений и привлечения виновных к ответственности.

В полиции призвали граждан быть бдительными и не оставаться равнодушными. При поступлении подозрительных предложений правоохранители рекомендуют незамедлительно сообщать об этом в полицию по телефону 102 или 112.

Ранее сообщалось, что в России запускают спецпроект для борьбы с киберпреступниками.